The Voice Senior-aventoer hâldt op foar Inez Timmer

Timmer hie der yn 'The Knockouts' foar keazen om You Don't Have To Love Me fan Dusty Springfield te sjongen. Mar de sjuery fûn it net goed genôch foar in finaleplakje.

Audysje

Foarige wike die Timmer audysje foar it telefyzjeprogramma. Ilse de Lange har as earste om fan de fjouwer sjueryleden. "Je stem is zo ongelooflijk mooi, echt fantastisch!", sei se nei ôfrin. Angela Groothuizen neamde Timmer in "prachtige verschijning, met een heel mooie zangstem en een heel mooie spreekstem".