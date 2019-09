Nijlân hat nije duorsume sporthal

De nije sporthal is ta stân kommen troch in gearwurking tusken de Leeuwarder Zwaluwen, Van Wijnen, de gemeente Ljouwert, ABN AMRO, BV Sport, ûnderwiis, sportferienings en de wyk. De sporthal biedt ûnderdak oan de Leeuwarder Zwaluwen, mar ek skoallen, wyksintra, sportferienings en it CIOS.

"In het kader van de transformatie die de wijk Nijlân doormaakt, ontwikkelden wij een betekenisvolle plek dichtbij bewoners en gebruikers waar heel veel dingen samen komen", leit projektûntwikkelder Van Wijnen út. It kompleks is gasleas en op it dak leit sa'n 800 kante meter oan sinnepanielen.