Veerman yn de basis, Bruijn op de bank by SC Hearrenfean tsjin Ajax

Johnny Jansen jout faak syn opstelling wol priis, mar wol dat foar de wedstriid tsjin Ajax net dwaan. "We willen een aantal zaken anders doen en gaan dat niet vooraf bekend maken." Jansen sil ien wiziging tapasse. Wa't de training goed besjocht, sjocht dat Veerman it plak yn nimt fan Bruijn.

Ajax is fansels de kampioen en de grutte favoryt foar de titel dit jier. "Maar we gaan wel proberen mee te voetballen. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan (4-4) en dat beviel goed."