Ljouwerter studinte Kelly de Haan is Prinsjesburger fan it jier

De ferkiezing fan de Prinsjesburger is dit jier ûnderdiel fan it Prinsjesfestival, yn de oanrin nei Prinsedei, takom tiisdei. De Haan krige de priis freed yn Den Haag út hannen fan Jan Antonie Bruijn, foarsitter fan de Earste Keamer.

Foar sa'n 400 minsken fertelde De Haan dat boargerskip in saak is fan 'oeral en altyd'. Sa ha de Feriene Naasjes oanjûn hoe't we gearwurkje kinne oan in bettere en duorsumere wrâld. Foar dy doelen moat yn it ûnderwiis ek mear omtinken komme. De Haan die har ferhaal út namme fan it Leerbedrijf Invloed Studenten fan it Friesland College.