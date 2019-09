Adriaan Jansen treedt ôf as bestjoersfoarsitter GGZ Fryslân

Jansen begûn syn karriêre begjin jierren 70 as ferpleechkundige en is oplaat ta klinysk psycholooch. Foardat er yn oktober 2012 by GGZ Fryslân kaam, wie er bestjoersfoarsitter by GGZ Noard-Hollân-Noard.

De Raad van Toezicht sil yn it neijier op 'e syk nei in opfolger foar Jansen.