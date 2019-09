Gijs van Solkema al net mear út Oranje-follybalbasis fuort te tinken

Gijs van Solkema gong al op syn 16e it hûs út om foar it Talententeam yn Papendal te spyljen. Dêrnei makke hy de stap nei Dútslân. Dêr spilet hy yn ien fan de bêste kompetysjes fan de wrâld by SGV Lüneburg. In klup út Reppenstedt, in plakje mei 3.500 ynwenners ûnder Hamburg. Ferline jier helle Lüneburg de bekerfinale en de heale finale fan de play-offs om it lânskampioenskip.

Yn Dútslân spile hy him yn byld fan Roberto Piazza. De Italiaan waard yn maart bûnscoach fan Oranje en sette de neven Rik en Gijs van Solkema fuort op de longlist foar it Nederlânske team. Rik, noch mar 19, foel ôf. Mar Gijs mocht mei yn de kampanje fan dit jier.

It EK is dêrmei syn earste grutte mondiale toernoai. Mar senuwen kent hy eins net. Van Solkema: "Ik heb hier (Ahoy, red.) natuurlijk ook al het OKT gespeeld. Daarom ben ik dat nu wel gewend. Het is wel verschrikkelijk mooi om dat mee te maken. In zo'n mooie hal, voor zo veel mensen. Daar heb ik zo veel zin in."