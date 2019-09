Hendrik ten Hoeve, Klaasje Postma en Freark Smink nije leden Fryske Akademy

Op de Akademydei draait it lykwols net allinnich om de aktualiteit, mar ek om de wittenskip. Promovendus Anne Merkuur hâldt in presintaasje oer har ûndersyk nei feroaringen yn Fryske tiidwurdbûging en wat dat fertelt oer taal. Projektlieder Aldfrysk Han Nijdam komt op de tekst oer it Aldfrysk rjocht en de ynfloed fan it Romeinske en kanonike rjocht yn Fryslân yn de iermoderne tiid.

De Fryske Akademy docht wittenskiplik ûndersyk op it mêd fan de Fryske taal, meartaligens en regionale skiednis. It ynstitút is sûnt 1990 liearre oan de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). Wat KNAW-foarsitter Wim van Saarloos oanbelanget, bliuwt dat sa.