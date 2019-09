Brief út Australië: Alex Howard wol graach meisile yn de SKS

"De brief is fia Dorpshuis De Buorkerij by my telâne kaam. Ik sit yn de wedstriidkommisje fan It Hearrenfean. Wy organisearje altyd de wedstriid op Terherne. Ik fûn it ferhaal sa bysûnder, dat ik hoop dat wy der ynfolling oan jaan kinne op ien of oare wize."

Facebookfreonen

Yntusken is Howard op Facebook freonen mei Sytze Brouwer (de skipper fan it skûtsje fan It Hearrenfean yn de SKS) en Harmen Brouwer (skipper op De Drie Gebroeders yn de IFKS). Hy beseft goed dat in skûtsje hiel wat oars is as de boaten dêr't hy sels yn syld hat.

"Sa hat in skûtsje bygelyks in tige swiere gyk dy't oer it dek komt, dus as it trochgiet, sil ik wol wenne moatte. Oan de oare kant, je stappe oan board en moatte sa rap mooglik nei de finish. Dat bliuwt itselde."

Harmen Brouwer fynt it 'machtich'

"Ik seach de brief foarby kommen op Facebook. Dit soart ferhalen fyn ik machtich, dus dêrom bin ik freonen wurden mei dizze man op Facebook", sa seit Harmen Brouwer. Mar oft Brouwer ek in plakje hat foar Howard takom jier?

"Hy mei fansels wol in kear mei te silen as hy yn Nederlân is, mar wy traine bygelyks ek. Ik wit net oft hy it wier meitsje kin dat hy as siler samar meidraaie kin oan board."

Oare skûtsjeskippers

Neist de bruorren Brouwer wurde ek oare skûtsjeskippers fan de brief op de hichte brocht op Facebook. Hoe't ik ek komt, Howard wol sawiesa nei Nederlân komme, sa seit er. Dus krije we miskien wol de earste dielnimmer út Australië yn de skûtsjefloat.