HEA! Ierappelroaie yn Rie

It leafst yt Gerrit Dethmers fiif kear yn 'e wike ierappels. Hy ferbout by Rie sa'n tritich are, dy't hy noch mei de hân roait. In bêste put, mar Dethmers fynt it moai wurk en de opbringst is bêst. "Een lekkerder tafelaardappel dan uit Ried, vind je in Nederland niet."