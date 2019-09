Stikstofútspraak rekket 1714 projekten yn Fryslân

It is in yngewikkelde kwestje en in oplossing leit noch net foar de hân. Earder hawwe deputearre Johannes Kramer en Twadde Keamerlid Aukje de Vries al it ien en oar sein oer it probleem. It binne ek net inkeld gemeentlike projekten dêr't it om giet, mar ek projekten fan oare oerheden lykas de wetterskippen, de provinsje of it Ryk. In tal grutte projekten wie al bekend, lykas de renovaasje fan de Ofslútsyk.

110 projekten yn Weststellingwerf

Yn Weststellingwerf giet it om 110 projekten. Dy gemeente leit ticht by in saneamd PAS-gebiet. Weststellingwerf wol net yngean op de fraach oer hokker projekten it no krekt giet, fanwege 'de belangen van de aanvrager'. It docht wol bliken dat it yn dizze gemeente om in grut ferskaat oan oanfragen giet: lânbou, wenningbou (yndividueel en projekten), gaslokaasjes, rekreaasje, eveneminten, ynfrastruktuer, gebietsûntwikkeling en peaskefjurren.

Neiere taljochting

Guon gemeenten jouwe Omrop Fryslân in neiere taljochting by de sifers. Amelân jout oan dat de 15 projekten ûnderferdield wurde kinne yn wenningbou, lânbou, ferduorsuming en oare warberens.

Opsterlân jout oan dat de 102 projekten ûnderferdield wurde kinne yn: 51 wenningbou, 24 yndustry, 14 lânbou, 1 evenemint en 13 oare projekten.

Yn Súdwest-Fryslân giet it om 40 oanfragen foar nijbou fan wenningen (gjin útwreidingen) en 70 oanfragen foar bedriuwen. Yn dy gemeente wurdt noch ûndersyk dien nei it tal bestimmingsplannen, nei ferwachting sille dat der inkelde tsientallen wêze.

Gemeente Hearrenfean seit fierder dat sy net witte of harren list wol hielendal kompleet is en dat de twa grutte projekten wêrby in toetsing nedich is al bekend binne: 'Heerenveen Beter Bereikbaar' en 'Klaverblad Noordoost.'