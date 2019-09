Freedsmerk: "In tunnel nei It Amelân? Wa't dat betocht hat, wegwezen!"

Fan de Ljouwerter freedsmerk kaam in ferskaat oan reaksjes. "Een tunnel? Naar Ameland? Dat meen je niet! Wat een lachwekkend idee!" Mar ek: "Goed idee, dan binne je ek net mear ôfhinlik fan bepaalde tiden of it waar!"

De gedachte dat It Amelân dan syn eilânstatus ferlieze soe, spruts de measten ek net oan: "Jo kinne ommers ek troch in tunnel nei Ingelân!" In oar fûn dat mei de komst fan in tunnel de romantyk ferdwynt: "Als de boot gaat varen begint de vakantie, met onderweg de meeuwen en de zeehondjes! In een tunnel zie je niks..."

Wer in oar tocht fuortendaliks oan de ekonomy: "De bouwerij fan sa'n ding soe wol in soad wurk opsmite. Mar ja, de CO2- en stikstofútstjit, dan sitte jo dêr wer mei!" Neffens in oar moat it jild de trochslach jaan: "Wat is it goedkeapst? Dan moatte we dat dwaan."