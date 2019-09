Nieuwe speelster bij vrouwen VC Sneek: Iris Reinders

Reinders zou in eerste instantie bij Voltena (Werkendam) spelen omdat ze dan het zaalvolleyballen goed kon combineren met haar beach-carrière, omdat haar partner op het strand - Mexime van Driel - daar ook spelde. Van Driel besloot echter om te stoppen bij Voltena en zei ook de samenwerking met Reinders op. Toen had voor Iris Reinders de combinatie met Voltena niet veel nut meer en heeft ze besloten om weer terug naar het noorden te gaan. Ze speelde eerder in Assen en Zwolle en afgelopen jaar kwam ze uit in de Belgische competitie.

Iris Reinders is ook een goede beachvolleybalster. Afgelopen zomer heeft ze vaak podiumplaatsen behaald en ze werd zelfs een keer eerste in een World Tour toernooi.