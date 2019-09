Brânwacht: brân yn loads Muntsjesyl duorret noch de hiele dei

"Het kantoor dat voor de loods stond én de loods zelf konden we niet behouden. We hebben er volledig op ingezet om het woonhuis te behouden. Dat is gelukkig gelukt."

Wetter fan grutte ôfstân

By de bestriding hat de brânwacht wetter fan grutte ôfstân brûkt. Weert: "We hebben het transport met waterslangen ingezet. Daarmee kunnen we water van drie kilometer afstand halen. Dat is nodig als er zoveel voertuigen, zoals vandaag, worden ingezet. Anders wordt het waternet hier overbelast."

Oer de oarsaak fan de brân kin Weert noch neat fertelle. "Dat kunnen we nu ook nog niet opsporen, want er zit nog te veel hitte in het pand."