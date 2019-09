Yn de betide nacht fan freed is der oan de Bleeklaan yn Ljouwert in man oanholden dy't sûnder ljocht fytste. Dat kaam de 32-jierrige Ljouwerter djoer te stean. Want it die bliken dat de man in mes en GHB by him hie. Foar it yn besit hawwen fan in wapen en it fytse sûnder ljocht krijt de man in proses-ferbaal.