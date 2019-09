Strafkommisje KNKB: twadde straf Iseger wie terjochte

De strafkommisje fan it keatsbûn KNKB fynt dat keatser Daniël Iseger terjochte in skorsing fan fiif wedstriden krige. Hy keatste yn Huzum as ynfaller op de haadklassepartij, mar dat mocht net. Iseger wie noch skorst, omdat er earder yn Weidum keatst hie foar Huzum.