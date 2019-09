Projekt 'Aanjagers van de Tsjûkemar' klear: nije survivalbaan by Eastersee

De iepening sil middeis dien wurde troch wethâlder Frans Veltman fan gemeente De Fryske Marren. Der wurde demonstraasjes jûn en der folgje introduksjelessen. Freed is eltsenien wolkom by de iepening.

Der is no in grutte baan mei bannen, touwen, balken, wetter en hindernissen. "Het is 100 meter klauteren, dat ga je in het begin niet in één keer doen," jout Jeroen Aukema as sekretaris oan.

De CvA is tige wiis mei it resultaat. "Wij hebben ervoor gezorgd dat dit project van de grond komt. Het maakt deel uit van onze doelstelling om het gebied om het Tjeukemeer heen te ontwikkelen, als Club van Aanjagers va de Tsjûkemar. Deze mannen zeiden meteen: wij willen. En wij hebben er als club voor gezorgd dat het kon. Het is het eerste project dat open gaat,' seit Frans Heesen fan CvA.

Apekoai foar grutte minsken

Kerst Wind is fiif kear kampioen wurden mei survival. Hy hat holpen om derfoar te soargen dat der in goede baan komt. Wind: "It falt wol wat mei, je moatte wat troch klimme en klauwe. Mar it is ek technyk, hear. Ik haw de baan sels mei-ûntwurpen. Wy binne ek troch hiel Fryslân west om fan oaren ôf te sjen: Koatstertille, Ljouwert en De Knipe fansels."

"It is ek in stikje balâns, dat binne wy net mear wend. It is krekt apekoai, mar dan foar grutte minsken," laket Kerst Wind.