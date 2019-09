Neat mear oer fan loads yn Muntsjesyl nei grutte brân

Yn de loads wie ek in kantoar, mar dêr is neat fan oer bleaun. Der wiene gjin minsken of bisten yn de loads oanwêzich. De brânwach set him no yn om it wenhûs te beskermjen.

De brânwachten fan Dokkum, Burgum, Grypstsjerk en Zoutkamp binne oanwêzich.

Protte reek

De reek is yn de omjouwing goed te sjen, ek fan Grinslân út om't de pleats ticht by de provinsjegrins stiet. De brânwacht warskôget minsken yn en om it doarp om ramen en doarren ticht te hâlden en eventueel de meganysk fentilaasje út te setten. Dêrom is der ek in NL-alert útjûn. Hoe't de brân ûntstean koe, is noch net dúdlik.