Grutte brân yn loads mei strie oan de Nitterswei yn Muntsjesyl

Oan de Nitterswei yn Muntsjesyl is freedtemoarn om sân oere hinne brân ûntstien by in buorkerij yn in loads mei strie. It giet om in grutte, útslaande brân. De brânwachten fan Dokkum, Burgum, Grypstsjerk en Zoutkamp binne oanwêzich. Yn de loads wie ek in kantoar, mar de loads is folslein ferlern gien. De brânwach set him no yn om it wenhûs te beskermjen.