Op syk nei nije namme plein Cambuurstadion: hoe moat it plein hjitte?

De bou moat noch útein sette, mar dat it nije Cambuurstadion der komt is wis. Mar der is in probleem mei de namme fan it plein dêr't it stadion oan komt te stean. It stadion komt ticht by de Alvestêdehal, dy't leit oan it Fryslânplein. Mar foar Cambuursupporters is de assosjaasje mei dy oare klup, fan It Hearrenfean, dan krekt wat te gau makke.