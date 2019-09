Baudet en Hiddema prate leden yn Ljouwert wiidweidich by oer it skeel mei Otten

De grutte ledejûn fan Forum voor Democratie yn it Ljouwerter Oranjehotel wie bedoeld om de steatefraksje foar te stellen en better mei de leden yn 'e kunde komme te litten. Mar it gie al gau oer salafistyske islamskoallen, dy't neffens keamerlid Theo Hiddema folle hurder oanpakt wurde moatte, mar ek oer de krisis by Forum sels de ôfrûne simmer as gefolch fan it skeel tusken senator Henk Otten en partijlieder Thierry Baudet. By in eardere grutte partijbyienkomst fan Forum waard hielendal net oer de ynterne problemen praat, mar in kritysk lid út Fryslân frege der nei en krige wiidweidich antwurd fan beide keamerleden. "Het is naar, het is kloten en ontzettend vervelend", sei Baudet oer de ôfrûne simmer. "Maar dit maakt ons sterker, denk ik. Wij blijven bij elkaar, want wij hebben een missie."