Wrâldrekôr foar Liesette Bruinsma op 200 meter wikselslach

Paraswimster Liesette Bruinsma út Wommels hat tongersdei in nij wrâldrekôr swommen op it WK yn Londen. Se pakte it goud op de 200 meter wikselslach en die dat yn in rekôrtiid fan 2.46.49. It âlde wrâldrekôr stie mei 2.46.58, sûnt it EK fan ferline jier, ek op har namme.