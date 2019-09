Keunstner Auke de Vries kriget Gerrit Bennerpriis en iepenet eksposysje yn Fries Museum

Keunstner Auke de Vries hat dit jier de Gerrit Bennerpriis krigen. De keunstpriis wurdt ien kear yn de twa jier útrikt. De iene kear wurdt er útrikt oan in Frysk talint, de oare kear is it in oeuvrepriis foar in keunstner dy't in soad betsjut hat foar de Fryske keunst. De Vries krige de oeuvrepriis tongersdeitejûn yn it Fries Museum yn Ljouwert, dêr't ek in eksposysje iepene is mei syn wurk.