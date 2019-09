Fjoerbal sjoen boppe Fryslân: "It is echt oars as fjoerwurk"

Alie de Haan fan Spannum hat de ljochtstriel sels net sjoen, mar har bern wol. "Ik siet mei in kollega foar it hûs fan de sinne te genietsjen en doe kaam der ien bern thús út Boalsert en sei: 'mem, mem, ik ha in meteoryt sjoen'. Doe kaam de folgjende: 'mem, mem, ik ha in meteoryt sjoen'. Ik tocht, dit kin dochs net. Mar ik leau dat it kloppet."

De Haan tocht earst dat it wol fjoerwurk wêze soe, mar neffens har bern wie dat net sa. "Nee, it is echt oars as fjoerwurk, want dat kinne se hjir wol. Se seinen dat it earst hiel fel wie en it wie by Kûbaard. Se wienen op de fyts en fan de dyk ôf seagen se dat ding boppe Kûbaard skean nei ûnderen gean."

Se ha melding dien fan de fjoerbal op werkgroepmeteoren.nl. Neffens dizze wurkgroep gie it nei alle gedachten om in meteoryt, meldt de NOS. De wurkgroep hat net allinnich meldingen út Nederlân krigen, mar ek út Dútslân, Denemarken en Ingelân.