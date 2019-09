Wetterskippen teste nije soarten asfalt foar op seedyk

Goed 500 kilometer oan diken lâns de Nederlânske kust is (diels) asfaltearre. In grut diel fan de asfaltbeklaaiïng is âlder as tritich jier en fertoant stadichoan hieltyd mear mankeminten. In diel is al ôfkard. De techniken en metoaden foar asfaltbeklaaiïngen op diken binne net in soad feroare yn de ôfrûne desennia. Dêrom hoopje de wetterskippen no op in sterkere en mear duorsume beklaaiïng foar de takomst.