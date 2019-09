Sinneboaten dogge rekôrpoging op de Iselmar

Piloat Rik Pomstra fan DB-20 Solar Boat Racing Team en piloat Jasper Spaans fan New Nexus Solar Racing Team meitsje de oerstek fan Starum nei Enkhuizen. It binne piloaten, omdat de boaten mei in bytsje gong net mear farre mar 'fleane' oer it wetter. De hiele romp fan de boat komt dan folslein boppe wetter en allinne de wjukken reitsje it oerflak noch.

Folchboaten

De racers wurde folge troch twa boaten mei taktyske teams oan board. Dy ynstruearje de piloat op grûn fan data dy't ûnderweis mei de sensoaren yn de boat sammele wurde. De sinneboaten dogge nei alle gedachten tusken de 70 en 90 minuten oer de oerstek. Se begjinne sneon om 12.00 oere yn de âlde haven fan Starum.