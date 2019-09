HEA! Kafee 't Skûtsje fan Snits slút de doarren

Joke is 68 jier en is al 44 jier de kroechbazinne fan kafee 't Skûtsje yn Snits. It hat no moai west en it kafee wurdt ferkocht. Hiel Snits hat it der al oer. "Sa'n kafee as fan Joke krije we nea wer." Joke is der foar elkenien en as je stipe nedich ha dan is Joke der. "It is gewoan je twadde mem."