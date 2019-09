Hearrenfean-transfer Halilovic: "Ik wol de minsken sjen litte hoe goed ik bin"

Halilovic spilet by SC Hearrenfean mei rêchnûmer 10. Mei dit nûmer spilet hy ek by de nasjonale ploech fan jong Kroäsië. Nûmer tsien wie noch frij, omdat it it eardere nûmer fan Ben Rienstra wie, en Rienstra fuotballet yntusken by it Turkse Kayserispor.

"Ik fernuvere my der wol oer dat nûmer tsien noch oer wie, mar sa wie it net in hiel drege kar. Nûmer tsien is myn favorite nûmer."