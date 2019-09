Man krijt 16 moanne sel foar besit en fersprieding berneporno

Op syn telefoan en kompjûter stiene goed 5.000 ôfbyldingen en filmkes. Hy dielde de porno mei oaren, ek foto's fan ien fan syn eigen bern. De rjochter neamde dat ekstra skokkend.

Neffens in psycholooch is de man folslein tarekkenber foar wat er dien hat. Hy is yn it ferline behannele foar syn pedoseksuele oandrang. De rjochter hat him no in ferplichte behanneling oplein.

De fertochte komt ûnder tafersjoch fan de reklassearring. Dy hâldt syn kompjûter en oare apparaten yn de gaten om te sjen oft er net opnij op syk giet nei berneporno. It bern fan wa't de man foto's ferspraat hat, krijt 1.250 euro smertejild.