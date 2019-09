FIDEO: Dûkteam fisket kontenerguod fan MSC Zoe op

Duik de Noordzee Schoon ropt, tegearre mei Stichting De Noordzee en it Wereld Natuur Fonds, reder MSC dan ek op om syn folsleine ferantwurdlikens te nimmen by it opromjen fan ôffal. Oant no ta is mar in fraksje fan de beloften neikaam.

"Het kan niet de bedoeling zijn dat natuur en burgers de prijs betalen, omdat bedrijven hun verantwoordelijkheid niet nemen", seit Floris van Hest, direkteur fan Stichting De Noordzee.

Inisjatyfnimmers fan de ekspedysje pleitsje foar profesjoneel ûndersyk nei de ekologyske gefolgen fan sa'n ramp, en strukturele beliedsoanpassings om soartgelike rampen yn de takomst de foarkommen.

Langduorrige skea

De ôfrûne moannen hawwe profesjonele bergingsskippen, fiskers en tûzenen frijwilligers har ynsetten om de see en it strân frij te meitsjen fan ôffal fan MSC Zoe. Ofrûne simmer waard der noch goed 5.000 kilo oan lyts boaiemôffal opfiske by in proef, ûnder lieding fan Rykswettersteat, mei netten fan in fiskersskip ôf.

Der is lykwols in soad ôffal dat net opromme wurde kin, lykas plestik kerrels en pypskom. Dêrneist binne in soad spullen troch de sterke streaming fuort dreaun of ûnder it sân ferdwûn. Neffens stichting Duik de Noordzee Schoon moat alle troep no gau opromme wurde, oars wurdt it ûnmooglik.