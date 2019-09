Oratmangoen no wol yn de basis by SC Cambuur

In wike lyn soe Oratmangoen ek al yn de basis begjinne, mar doe kaam de oanfaller te let op de training. Dêrtroch sette trainer Henk de Jong him op de bank. No mei de spiler, dy't oerkaam fan NEC, wol starte fan De Jong: "It hat ek wat mei de tsjinstanner te meitsjen. We tinke dat we benammen op harren helte spylje. Dan kieze we foar wat kreativiteit. Dat hat Giovanni Korte ek, mar hy wol it sa goed dwaan, wêrtroch it wat muoisumer giet. Dat mantsje komt aansten wol."

It is net sa dat De Jong no de kommende tiid de foarkar jout oan Oratmangoen boppe Korte. "Ragnar moat der wol oan lûke. It is net allinne oan de bal moai, mar ek by balferlies moatte je duels winne. Dat docht Gio wol goed, dus dat wurdt ek in moaie konkurrinsjestriid."