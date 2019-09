Ljouwerter Stadswerf bestiet kwart iuw

Normaal stiet de Stadswerf yn it ramt fan it restaurearjen fan skippen, mar op it stuit wurdt alles klearmakke foar it grutte feest. Tongersdeitemiddei wurdt der in boek presintearre oer de skiednis fan de werf en genietsje wurknimmers en gasten fan in hapke en in drankje.

Pieter wurket by de Stadswerf en neffens him is it hiel wichtich dat der sokke plakken bestean. "Op een bepaald moment raak je thuis in een isolement en dan is het heerlijk om een plek als deze te hebben, waar je je weer gewaardeerd voelt", leit er út.

"Het is hier fantastisch met z'n alles. Je doet allemaal lekker je eigen ding. Iedereen heeft respect en begrip voor elkaar. We weten dat iedereen wel iets heeft en dat je kunt zijn wie je bent."