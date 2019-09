Trein fan Ljouwert nei Zwolle knalt by Meppel op in auto

Der is net ien ferwûne rekke by it ûngelok. It barde wol yn de spits, dus der wiene in soad minsken yn de trein. Nei goed in oere koene sy de trein út en mochten sy mei in oare trein of bus wer fierder. ProRail is dwaande mei it reparearjen fan it spoar en docht mei de plysje ûndersyk.

Tusken Meppel en Stienwyk ride op dit stuit noch hieltyd gjin treinen, mar der wurde wol bussen ynset. De ferwachting is dat it oant 13.00 oere duorret.