'Oerminsk' Harm Jan Wilbrink fan Peazens: "Ik heb gekozen voor rust"

"Het is een nieuw imago," seit Wilbrink oer syn 'oerminsk'-wêzen. Harm Jan Wilbrink is Waadgids en wennet al 12 jier yn Peazens. "Twintig jaar geleden woonde ik in de stad en had ik een kantoorbaan. Maar ik kwam erachter dat het niet gezond was en ik zocht heil in de natuur. Elke dag een paar uur buiten wandelen. Ik heb me een andere levensstijl aangemeten: gezond eten, bewegen en slapen."