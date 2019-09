Iepen Doar(p) makket portretten foar Fries Museum: fjochtsje foar rjochten

De makkers fan Iepen Doar(p) meitsje de kommende moannen portretten fan minsken dy't om ferskate redenen fjochtsje foar harren rjochten. It Fries Museum yn Ljouwert hat dat de makkers frege foar in tentoanstelling yn it Fries Verzetsmuseum. De persoanlike ferhalen kinne fan homo- en transseksuelen, flechtlingen, migranten en minsken wêze dy't op it mêd fan geloof of ideology sterke oertsjûgingen hawwe. It moatte yn elts gefal minsken wêze dy't rjochten neistribje dy't foar de grutte massa fanselssprekkend binne.