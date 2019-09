Ljouwert as sintrum fan de wrâld foar in jonge kreativeling

Florian fynt it hielendal gjin behindering om yn Fryslân syn stânplak te hawwen, wylst hy in soad yn 'e Rânestêd en it bûtelân wurket. "Het heeft te maken met het idee dat Friesland ver verwijderd is van de Randstad, terwijl dat niet zo is. Ik ken collega's die net buiten Amsterdam wonen en een uur in de file staan. Ik ben er binnen anderhalf uur en Schiphol is relatief dichtbij."

LF2018

Fryslân hat troch it Kulturele Haadstêd-jier kreatyf sjoen in flinke 'boost' krigen, sa fynt hy. Hy sjoch dat der ek no noch in soad opdrachten binne yn de kreative sektor. "Ik merk dat bedrijven hier meer bezig zijn met creatieve uitingen, want je moet je onderscheiden. Je kiest dan vaker voor creatieve portretten in plaats van de standaard die iedereen al heeft."

Hy hat dan ek alle betrouwen yn in bliuwend effekt fan Kulturele Haadstêd. "Ik zie dat dit voor een omwenteling heeft gezorgd, waardoor er juist geen sprake meer is van leegloop. Ik hoop ook dat jongeren zien dat de Randstad niet per definitie de enige plek is om je te kunnen ontplooien, het is een van de opties."