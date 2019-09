Hoe tinke Friezen oer it demokratyske systeem yn ús lân?

De teäterproduksje fan het Zuidelijk Toneel yn gearwurking mei ARSENAAL en de stichting Nieuwe Helden en Co makket nei it sukses op Oerol dizze simmer, no in toer lâns de teäters op de fêste wâl, mei de premjêre op it poadium fan IepenUP yn Ljouwert.

De akteurs krigen it publyk daliks yn de besnijing mei in koarte skiednisles oer it ûntstean fan de demokrasy troch de iuwen hinne. Mar ek waard de blik rjochte op de takomst. Wat is oerbelaun fan de stim fan it folk yn dizze wrâld fan autoritêre lieders, de parse dy't stadichoan hieltyd mear har ûnôfhinklikheid ferliest, de algoritmes en de spontane aksjes fan begiene boargers dy't fine dat net nei har harke wurdt.

De akteurs en aktrises lieten har hjirtoch net út it fjild slaan en brochten it publyk oan it tinken, en nûgen de minsken út om in antwurd te finen op de fraach hoe't it oars kin. Mei harren entûsjasme wisten se it publyk mei te krijen en sels op it poadium mei te spyljen en har eigen rol yn it toanielstik op te easkjen.