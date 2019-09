Soad krityk yn Steaten op referindumplan Forum voor Democratie

Steatelid Albert van Dyk fan Forum voor Democratie is net ûnder de yndruk fan alle krityk op syn plan. Neffens him ferskûlje de koälysjepartijen har achter juridyske arguminten, omdat in referindum oer wynenerzjy harren net útkomt. "De feroardering moat miskien in bytsje oanpast wurde, mar as je in referindum hâlde wolle, dan kin dat." Van Dyk is mei it plan kaam, omdat hy wyt dat in soad partijen yn de Steaten in prinsipe wol foar in referindum binne. Hy rekkenet dêrom op stipe fan partijen as GrienLinks, D66, FNP en PvdA. "It soe my bot ôffalle as dy net thúsjouwe by de stimming."

Op 25 septimber stimme Provinsjale Steaten oer it referindumplan fan Forum van Democratie. Ek as it foarstel it net hellet sil Forum trochgean mei nije inisjativen foar referinda, lit in striidbere Van Dyk wite. "Ynspraakprosedueres binne gjin echte demokrasy. Sa'n proseduere wurdt faak brûkt om in foarnommen beslút troch te drukken. Direkte demokrasy is in prinsipieel punt foar ús. Wy komme dêr seker op werom."