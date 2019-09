Joop Mulder Plak útrikt oan teätermakker Emke Idema

De priis waard foar de tredde kear útrikt en is bedoeld om jong talint te stypjen. Neist Idema wienen ek it ontwerpersduo 'Studio buiten werking' en byldmakker Sofie Doeland nominearre.

Yn it sjueryrapport stie ûnder oare it folgjende oer Idema: "Emke is een interessante maker die discipline-overschrijdend werkt en de laatste jaren gestaag een serie voorstellingen heeft gemaakt die zowel in de zaal als op locatie te zien waren. Werken waarin Emke's engagement met het onderwerp altijd voelbaar is en waarin het publiek altijd wordt aangesproken zich te verhouden tot de thematiek van de voorstelling."

Idema hie net ferwachte dat se de priis krije soe. "Het is hartstikke leuk om zo genomineerd te zijn en dat er aandacht is voor je project. Misschien heb ik er bewust niet te lang over nagedacht, want als er dan ineens een wedstrijdje is, wil ik natuurlijk ook winnen."