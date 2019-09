Kuorballer Erwin Zwart hâlt nei sân jier op as ynternasjonal

Zwart is ta oan in nije útdaging, seit er. "Ik ha goed sân jier foar TeamNL kuorbal spile en ha supermoaie jierren as topsporter belibbe. Ik fernim dat ik ta bin oan wat oars en gean dêrom op syk nei in nije útdaging. It is wol skande dat it no sa abrupt einiget, flak nei it WK. Sels hie ik graach ôfskied nommen mei it toernoai op de Korfbal Challenge."

De kuorballer fan LDODK hat trije EK's (2014, 2016, 2018), twa WK's (2015, 2019) en de World Games fan 2017 op syn namme stean.