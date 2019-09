Damwâldster krijt wurkstraf foar kopstjit yn kroech

Flak foar it ynsidint wie der in fjochtpartij. In freon fan it lettere slachtoffer, waard út it kafee set. Neffens it slachtoffer wie er weromgien om de jas fan syn freon op te heljen. Yn de hal fan de kroech kaam er de Damwâldster tsjin en dy joech him in kopstjit. It slachtoffer hie in ferwûning oan de holle en pineholle nei de tiid.

De Damwâldster moat njonken de wurkstraf ek noch 750 euro oan it slachtoffer betelje.