Stikstofkrisis treft ek Fryslân: fjouwer oerheidsprojekten yn gefaar

Yn Fryslân giet om twa projekten fan it ministearje fan Ynfrastruktuer en Wettersteat, ien projekt fan it ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat, en ien projekt fan it ministearje fan Definsje:

Heechwetterbeskermingsprogramma op Flylân

De oanpassing fan de Ôfslútdyk

De elektrifikaasje Amelân Westgat

Fleanbasis Ljouwert

De projekten soene mooglik te folle stikstof útstjitte en dat is skealik foar de natoer. It kabinet praat freed yn de ministerried oer de list en der folget noch in kabinetsbrief oer de kwestje.