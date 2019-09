Iepenloftspul Wergea: It lûd fan de mar, in harkspul

It lûd fan de mar, it iepenloftspul fan Wergea, is in harkspul. Taskôgers krije in koptelefoan en stappe op in pream. Ferteller Hendrik Fridsma nimt de minsken mei op in tocht om de Wergeaster Mar hinne. Goed fyftich akteurs spylje op de wâl of op it wetter. Se hoege neat te sizzen, want it hiele stik stiet op bân. Minsken hearre alles op de koptelefoan.

Boeren tsjin fiskers

It ferhaal set útein yn it jier 1600. De Amsterdamske keapman Paulus Janszoon Kley woe de Wergeaster Mar drûchlizze foar boerelân. Sintraal stean twa partijen: de boeren en de fiskers. De fiskers hawwe ferlet fan de mar. Troch it drûchlizzen fan de mar reitsje se harren wurk kwyt, har brea om sa mar te sizzen. En de boeren, dy wurde der allinne mar better fan. Mear lân betsjut mear kij en mear bûter; en oan bûter fertsjinnen se doe in soad.