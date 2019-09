De fertutearze treinloads yn Stiens wurdt hielendal restaurearre. It wurdt it hert fan de nije wenwyk De Wisseling. Op de lokaasje komme 58 nije wenningen dy't op treinwagonnen lykje sille. Ek de histoaryske funksje fan de treinremize komt dúdlik werom yn it ûntwerp. Wat der krekt yn it gebou komt, is noch net wis. De restauraasje fan de remize moat ein dit jier klear wêze.