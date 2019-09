Man út Steggerda hat yllegale boksbûgels, ploertedeaders en streamstjitwapens

Tsjin de rjochter sei de man dat er in samler is. Hy wie neat ferkeards fan doel, sei er. De plysje wie by him kaam, omdat er yn yllegaal fjoerwurk hannelje soe. By de besite kamen de ferbeane wapens oan it ljocht.

Gjin hobby

It gong om trije boksbûgels, twa ploertedeaders, trije streamstjitwapens en in pear neppistoalen. Fierders fûn de plysje noch sa'n 100 knalpatroanen en patroanen foar yn in fjoerwurkpistoal. "Dit giet net mear om hobbymatich sammeljen", sei offisier fan justysje Sierd Eijzenga.

Neist de wurkstraf dy't de 24-jierrige man útfiere moat, krige er ek noch 60 oeren wurkstraf ûnder betingst.