Prinsjesdei komt der wer oan: wat fynsto wichtich?

Wat fynsto it wichtichste ûnderwerp? Wêr moat de polityk wurk fan meitsjen? Fynsto dyn finansjele situaasje wichtich, of it klimaat, de wenningmerk en feilichheid op strjitte? Of fynsto ymmigraasje, soarch of it ûnderwiis wichtich?

Fragelist

Wolsto dyn miening jaan? Folje dan dizze fragelist yn en help ús noch better te berjochtsjen oer wat der yn ús lân libbet.

It is gjin opinyûndersyk. De NOS en de regionale omroppen brûke de ûnderfiningen en ferhalen fan minsken om te witten wat der libbet en it bringt ús op nije ideeën foar sjoernalistike ferhalen.