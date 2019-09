Hoe tagonklik is de gemeente Ljouwert?

De wichtichste reden foar de byienkomst is it VN-ferdrach foar de rjochten fan minsken mei in beheining. De gemeente Ljouwert hat hjirfoar yn 2018 in foarstel oannommen. De moasje giet oer de tarieding fan in Lokale Inclusie Agenda. Hjiryn stiet hoe't de gemeente wurket oan it wiermeitsjen fan it VN-ferdrach en bydraacht oan in ynklusive mienskip.

Wurkkonferinsje

Yn de hjerst fan 2018 hat de gemeente mei organisaasjes en ûnderfiningsdeskundigen al in startgearkomste hâlden. De wurkkonferinsje is hjir in gefolch op. De gemeente Ljouwert wol graach yn 'e kunde komme mei ûnderfiningssaakkundigen troch yn petear te gean oer in tal tema's fan it VN-ferdrach.

De saakkundigen kinne meiprate oer wat better en oars kin. Sa wurdt der wurke oan de Lokale Inclusie Agenda. It útgongspunt is dan ek: 'Niets over ons, zonder ons!'.