Grand Café Z oan it Saailân yn Ljouwert nei oardel jier al fallyt

Neffens de kurator hat it bedriuw net genôch jild yn de kas. "Het café had genoeg gasten, maar er zit niet genoeg vet op het bot." Ek hat de eigener dit jier in skoft mei in burn-out sitten.

LF2018

Ferline jier, yn it LF2018-jier, iepene it Grand Café har doarren. Oft it ôfnimmen fan it tal besikers oan Ljouwert ek bydroegen hat oan it fallisemint, doart de kurator op dit stuit noch net te sizzen.