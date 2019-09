Undersyk nei wêr't minsken dy't net goed lêze kinne tsjinoan rinne op stasjons

Hettinga seit skrokken te wêzen fan de sifers dy't dizze wike nei bûten kamen oer it tal minsken dat net goed lêze en skriuwe kin. Al mei al soe it yn Nederlân gean om 2,5 miljoen minsken. "En dat binne fansels ek in soad minsken dy't reizgje mei it iepenbier ferfier en dy't we no mooglik net goed betsjinje. Dy witte mooglik net goed wêr't se ynstappe moatte of hoe't se oan in kaartsje komme."

Op de stasjons stiet in soad ynformaasje op buordsjes dy't oeral hingje. Sa stiet derop hoe let de bussen en treinen ride, mar ek hoe en wêr't je bygelyks in fyts delsette moatte. Foar Hettinga is no noch net dúdlik hoe't dat oars kin. It soe bygelyks gean kinne om de ynset fan piktogrammen, mar ek soe der mooglik mear omroppen wurde moatte. "We hoopje der mei help fan de 'ervaringsdeskundigen' efter te kommen."