SUP 11-City Tour set útein, mar mei it minne waar hellet net eltsenien Sleat

Foarsitter Ritske Merkus tinkt ek net dat it waar woansdei befoarderlik is. "Benammen efteroan is it frijwat wibelich, om't der golven fan foaren komme. Mei ideale omstannichheden hellet eltsenien it wol. Mar nei Ljouwert moat der in kanaal oerstutsen wurde en by de Swette del. De wyn stiet net geunstich, dat wurdt in hiele toer. Mar it giet om it besykjen: op dei twa is der wer in nije kâns." Moarn giet de tocht fan Sleat nei Warkum.

Soad nasjonaliteiten

Bysûnder is dat der in soad minsken út oare lannen meidogge. "Der dogge sa'n 30 nasjonaliteiten mei. Oekraïne, Sily, Amearika. It is wier ûnwerklik," jout Reichman-Totah oan.