Measte Fryske útstjit fan broeikasgassen yn de gemeenten mei grutte plakken

As it om it totaal oan útstjit fan broeikasgassen giet, steane de gemeenten mei de gruttere plakken dus boppe-oan: Ljouwert (3 kg CO2-ekwifalint op in m2), Smellingerlân (2,8), en Hearrenfean (2,6). Dan giet it net allinne om CO2, mar ek om metaan, gniisgas en F-gassen. De minste útstjit is op de eilannen, Flylân (0) stiet hielendal ûnderoan.

De heechste útstjit fan broeikasgassen yn Nederlân is lykwols yn de gemeente Velsen (208,4). Dêr is de útstjit oan broeikasgassen op in fjouwerkante meter wol 42 kear grutter as it lanlik trochsneed (5 kg CO2 op in m2). De totale útstjit fan broeikasgassen yn Nederlân yn 2018 is neffens it CBS 189,3 miljard CO2-ekwifalint (in rekkenienheid foar útstjit fan gassen). Dat is 2 persint leger as yn 2017 en 15 persint leger as yn 1990.

Feefokkerij: heechste útstjit metaan

De útstjit fan metaan lit in oare ferdieling sjen as de útstjit fan CO2. De útstjit kin heech wêze troch bygelyks stoartplakken foar ôffal en glêstúnbou, mar de grutste boarne foar de útstjit fan metaan is de feefokkerij. Dêr komt twa-tredde fan de metaan-útstjit wei. Yn gebieten mei in soad yntinsive bargehâlderijen is de útstjit bygelyks heger.

Yn Fryslân is de útstjit fan metaan it heechst yn Hearrenfean (0,86), Weststellingwerf (0,68) en Eaststellingwerf (0,65). Wat dat oanbelanget, lit it dus in oar byld sjen as de CO2-útstjit of de totale útstjit oan gassen.